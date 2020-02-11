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Çanakkale'de 3 günde 73 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde son 3 günde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 73 düzensiz göçmen yakalandı.

11.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:30Çanakkale'de 3 günde 73 düzensiz göçmen yakalandı
'nin ilçesinde son 3 günde yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 73 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Şubat'tan bu yana Ayvacık'ta 7 düzensiz göç olayına müdahale etti.
Ekipler tarafından yakalanan 41'i bazı Afrika ülkelerinden, 32'si ise Afganistan uyruklu 73 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda 73 can yeleği de ele geçirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

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