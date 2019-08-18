Haberler» 3. Sayfa» Haber

Çanakkale'de 31 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 31 mülteci yakalandı.

18.08.2019 13:48 Çanakkale'de 31 mülteci yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 31 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık'ın Korubaşı köyü Yeşil Liman mevkisindeki zeytinlik alana operasyon düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu 31 mülteci yakaladı.

Yakalanan mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Midilli Adası, Çanakkale, Ayvacık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:07   Ceyhan'da motosiklet sürücülerine 21 bin 604 lira ceza
15:04   Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
15:01   Milas'taki orman yangını tarım arazilerine sıçradı
15:00   Bakan Pakdemirli İzmir'de yangın bölgesinde
14:58   Nişan bozma kavgasında silahlar konuştu: 4 yaralı
14:58   Yaşadığı otel odasında öldü
14:57   Şişli'de kaldırımda yürüyen vatandaşların başına kartonpiyer parçaları yağdı