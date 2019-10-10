Haberler » Güncel » Çanakkale'de 314 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 314 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmek isteyen 314 düzensiz göçmen yakalandı.

10.10.2019 16:08Çanakkale'de 314 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmek isteyen 314 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenlere yönelik Sahil Güvenlik Ekiplerince gün boyunca 8 ayrı operasyon düzenlendi.
TCSG 905 Bot Komutanlığınca, Sivrice burnu açıklarında yapılan iki operasyonda, Afganistan uyruklu 72 düzensiz göçmen yakalandı.
TCSG 109 Bot Komutanlığı ekipleri ise Sivrice ve Akkaya burnu açıklarında yaptıkları 6 ayrı operasyonda ise Suriye, Afganistan, Sudan ve Somali uyruklu 242 düzensiz göçmeni yakaladı.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenlere, burada giyecek ve yiyecek verildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:48 MSB: "Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi.
17:48 "Ulusal Hikaye Anlatıcılığı Kongresi"
17:48 Suriye Milli Ordusu'ndan sivillere güvence
17:48 Meyve sebze kasasında kaçak sigara sevkiyatı
17:48 Almanya müslüman toplumundan yahudi cemaatine 'geçmiş olsun' ziyareti
17:46 Sekiz asırlık çivisiz camide Mehmetçik için dua ettiler
17:46 Gaziantep uzaklaştırma cezası alan öğrenci, okul müdürünü bıçakladı
10.10.2019 17:49:51