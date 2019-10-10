Haberler » 3. Sayfa » Çanakkale'de 314 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 314 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli adasına lastik bot ile gitmek isteyen göçmenlere yönelik Sahil Güvenlik ekiplerince gün boyu yapılan 8 ayrı operasyonlarda 314 yabancı uyruklu yakalandı.

10.10.2019 17:49Çanakkale'de 314 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli adasına lastik bot ile gitmek isteyen göçmenlere yönelik Sahil Güvenlik ekiplerince gün boyu yapılan 8 ayrı operasyonlarda 314 yabancı uyruklu yakalandı.

Kuzey Ege'de Yunanistan'a yasadışı geçişlere karşı devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekiplerince gece ve gün boyu yapılan operasyonlarda Afganistan, Suriye, Somali ve Sudan uyruklu 314 düzensiz göçmen yakalandı. TCSG 905 Bot Komutanlığınca Sivrice burnu açıklarında yapılan iki operasyonda Afganistan uyruklu 72 düzensiz göçmen yakalandı.

TCSG 109 Bot Komutanlığı ekipleri ise Sivrice ve Akaya burnu açıklarında yaptıkları 6 ayrı operasyonda Suriye, Afganistan, Sudan ve Somali uyruklu 242 düzensiz göçmen yakaladı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenlere burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Mültecilerişlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Yunanistan, Çanakkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR(1)
ADANA:afgan ??? yonetim ya vize donemi baslayin elini kolunu sallayarak turkiyeye geliyorlar
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:38 Bafra'da çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı
19:36 YPG/PKK'lılara ait araç imha edildi, 2 terörist öldürüldü
19:34 Derbesiye'den dumanlar yükseliyor
19:36 Akçakale Kaymakamlığına roketin düşme anı kamerada
19:31 Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 15 kişi gözaltında
19:35 Üzerine televizyon ünitesi düşen bebek öldü
19:23 Bilecik'te feci kaza: 4 yaralı
10.10.2019 19:46:19