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Çanakkale'de 314 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 314 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

10.10.2019 22:09Çanakkale'de 314 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 314 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege'de, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı geçişleri önlemek için devriye görevi yapan  Sahil Güvenlik ekipleri, 314 kaçak göçmen yakalandı. TCSG 905 ve TCSG 109 Bot Komutanlığı ekipleri, Sivrice Burnu ve Akkaya Burnu açıklarında durdurduğu lastik botlarda Suriye, Afganistan, Sudan ve Somali uyruklu 314 kaçak göçmeni yakaladı.

Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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