11 Mart 2019, 12:59
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Çanakkale'de 32 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunaistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi 1 kişi polis tarafından yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunaistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı  şüphelisi 1 kişi polis tarafından yakalandı.

Ayvacık Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Fatih Mahallesi Orman Deposu mevkiinde şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Minibüs içinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 32 kaçak yakalandı. Minibüs sürücüsü R.S., insan kaçakçılığı şüphelisi olarak gözaltına alındı. Kaçaklar, emniyetteki işlemlerinin ardından, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

- Çanakkale Midilli Adası, Afganistan, Ayvacık, Çanakkale, Güncel
Kaynak: DHA