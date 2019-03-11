Çanakkale'de 32 Kaçak Göçmen Yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesinden yasa dışı yollarla Yunaistan'ın Midilli Adası
'na geçiş yapmak isteyen Afganistan
uyruklu 32 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi 1 kişi polis tarafından yakalandı.
Ayvacık Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, dün akşam Fatih Mahallesi
Orman Deposu mevkiinde şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Minibüs içinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 32 kaçak yakalandı. Minibüs sürücüsü R.S., insan kaçakçılığı şüphelisi olarak gözaltına alındı. Kaçaklar, emniyetteki işlemlerinin ardından, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
- Çanakkale
Midilli Adası, Afganistan, Ayvacık, Çanakkale, Güncel
Kaynak: DHA