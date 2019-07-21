Haberler» Güncel» Haber

Çanakkale'de 32 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yolla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen lastik botta Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

21.07.2019 13:42 Çanakkale
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yolla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen lastik botta Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ametçe altı mevkisi açıklarında sabaha karşı bir grubun lastik bot ile Midilli Adası yönüne gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 28 Bot Komutanlığı'nca kıyıdan 1 mil açıkta durdurulan botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı.
Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna getirilen kaçak göçmenlere, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


Kaynak: DHA
Yunanistan, Afganistan, Ayvacık, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:05   Öykü Arin'in annesinden duygulandıran paylaşım
14:03   Adıyaman'da bedelli erbaş ve erler yemin etti
14:02   İngiltere Kadın Platformu'nun 10 yıllık başarısı öyküsü
14:01   Burhaniye'de kitap fuarı açılıyor
14:01   Çinçin'de Portekiz mutfağı rüzgarı
14:00   Candan Erçetin Kuşadası'nda hayranlarını coşturdu
13:59   Bu dondurmanın bir topu 100 lira