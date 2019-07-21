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Çanakkale'de 32 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 32 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yolla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen lastik botta Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

21.07.2019 14:25
Çanakkale'de 32 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yolla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen lastik botta Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ametçe altı mevkisi açıklarında sabaha karşı bir grubun lastik bot ile Midilli Adası yönüne gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 28 Bot Komutanlığı'nca kıyıdan 1 mil açıkta durdurulan botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı.
Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna getirilen kaçak göçmenlere, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Çanakkale'de 32 kaçak göçmen yakalandı
Kaynak: DHA
Afganistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

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