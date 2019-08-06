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Çanakkale'de 32 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de gerçekleştirilen göçmen kaçakçığı operasyonunda 32 kişi yakalandı.

06.08.2019 16:19 Çanakkale'de 32 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de gerçekleştirilen göçmen kaçakçığı operasyonunda 32 kişi yakalandı. Organizatörlük yaptığı iddia edilen 5 kişi de gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale'den Ayvacık ilçesi ve merkez ilçede yaptıkları yol uygulamasında; Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu toplam 32 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ve organizatörlük yaptığı öne sürülen E.A., Y.Y.E., K.Y., C.B. ile U.E. yakalandı. Ayrıca, yapılan uygulamalarda 4 ticari taksiye el konuldu.

İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Ayvacık'ta bulunan Geri Gönderme Merkezine gönderildi. Organizatörlük yaptığı iddia edilen 5 kişi de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE

Midilli Adası, Çanakkale, Ayvacık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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