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Çanakkale'de 320 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 320 kaçak göçmen yakalandıÇanakakle'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 320 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.

22.08.2019 11:01
Çanakkale'de 320 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de 320 kaçak göçmen yakalandı
Çanakakle'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 320 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı. 3 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi sahillerinde 9 farklı göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenledi. Operasyonlarda, Koruoba, Korubaşı, Gülpınar ve Bademli sahillerine aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Filistin, Suriye, Eritre ve Irak uyruklu 320 kaçak göçmen yakalandı. 3 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.
Göçmenler, Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'de 320 kaçak göçmen yakalandı

Midilli Adası, Çanakkale, Jandarma, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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