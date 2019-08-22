Haberler» Güncel» Haber

Çanakkale'de 320 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKAKLE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 320 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.

22.08.2019 11:02 Çanakkale'de 320 kaçak göçmen yakalandı


ÇANAKAKLE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 320 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı. 3 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi sahillerinde 9 farklı göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenledi. Operasyonlarda, Koruoba, Korubaşı, Gülpınar ve Bademli sahillerine aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Filistin, Suriye, Eritre ve Irak uyruklu 320 kaçak göçmen yakalandı. 3 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.
Göçmenler, Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

- Çanakkale

Midilli Adası, Çanakkale, Jandarma, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:18   Bartın'da yağmur taşkına neden oldu
12:18   Kırsal bölgelere 22 milyon euroluk destek
12:18   HDP'li Başkan Ayhan Bilgen savcılıkta ifade verdi
12:18   Olta Balıkçılığı Festivali 8 Eylül'de
12:18   Köylüler kendi köprülerini kendileri yaptı
12:18   Düğünde köçek oyununa ilgi
12:18   Bakan Yardımcısı Dursun'un adı sanatçıların köyündeki çınarlıkta yaşatılacak