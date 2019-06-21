Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmeye çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Müsellim Boğazı'nda rutin devriye görevini yürüten sahil güvenlik ekipleri, Kadırga Koyu
açıklarında Midilli'ye doğru giden bir botu tespit etti. Söz
konusu noktaya ulaşan ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan
uyruklu 33 düzensiz göçmeni alıp kıyıya çıkardı. Küçükkuyu
'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenlere burada giysi ve yiyecek yardımı yapıldı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.