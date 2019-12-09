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Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

09.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:09
'de 33 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen uyruklu 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında lastik bot içinde 17'si çocuk, 9'u kadın ve 7'si erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenler işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandı

Afganistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA


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