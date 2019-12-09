Haberler » Güncel » Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandı - Haber

Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

09.12.2019 14:35 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:35Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandı

'nin ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen uyruklu 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında lastik bot içinde 17'si çocuk, 9'u kadın ve 7'si erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenler işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Afganistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:49 Başkan Yılmaz Yediselviler sakinleri ve esnafıyla buluştu - Haber
15:48 MALTEPE D-100 KARAYOLU'NDAKİ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜN SIRRI ORTAYA ÇIKTI - Haber
15:48 Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "En azından nefes alacak bir asgari ücret alalım" - Haber
15:48 Karslı hayırsever mezun olduğu okuldaki 500 çocuğa giyim yardımında bulundu - Haber
15:43 BTSO İnşaat Konseyi Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş'ı ağırladı - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:08 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
13:21 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haber
12:58 Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı - Haber
9.12.2019 15:56:22