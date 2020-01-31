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Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandıÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 33 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.

31.01.2020 13:12 | Son Güncelleme: 31.01.2020 13:14
'de 33 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 33 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık ilçe Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kocaköy köyü sahilindeki ağaçlık alanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakaladı.
Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandı

Midilli Adası, Çanakkale, Jandarma, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA


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