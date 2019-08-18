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Çanakkale'de 330 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 330 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen 7 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan toplam 330 kaçak göçmen yakalandı.

18.08.2019 13:38
Çanakkale'de 330 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de 330 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen 7 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan toplam 330 kaçak göçmen yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinden bu sabaha kadar Ayvacık ilçesi açıklarında 7 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, lastik botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan, Suriye ve Filistin uyruklu toplam 330 kaçak göçmen yakaladı. Yakalanan kaçaklar ilçeye bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.
Yiyecek ve kıyafet yardımı yapılan kaçaklar, işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'de 330 kaçak göçmen yakalandı

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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