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Çanakkale'de 34 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapma hazırlığında olan 34 kaçak göçmen, yakalandı.

17.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:44Çanakkale'de 34 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçiş yapma hazırlığında olan 34 kaçak göçmen, yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Komutanlığı ekipleri, Gülpınar köyüne bağlı Kızılkeçili Mahallesi'nde, şüphe üzerine durdurduğu kamyonetin kasasında, Afganistan uyruklu 34 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, Ayvacık Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.



Midilli Adası, Yunanistan, Jandarma, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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