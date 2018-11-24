Çanakkale'de 35 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçmek için hazırlık yapan 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ayvacık Jandarma
Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Behramkale
köyü Kadırga koyuna operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan
uyruklu 35 düzensiz göçmen, saklandıkları inşaat halindeki bir evin yakınında yakalandı.
Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.
Yunanistan,Midilli Adası,Ayvacık,Çanakkale
24 Kasım 2018 Cumartesi 14:22