Çanakkale'de 35 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale
'nin Bayramiç
ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçmek için hazırlık yapan 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, aldıkları ihbarı değerlendirerek Bayramiç-Çan yolunda 34 VN 7552 plakalı minibüsü durdurdu.
Ekipler, minibüste Afganistan
ve İran
uyruklu 35 düzensiz göçmen yakaladı.
Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık
Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Bu arada organizatör oldukları iddia edilen biri Afganistan uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Afganistan uyruklu kişi salıverildi.
Yunanistan,Midilli Adası,Bayramiç,Çanakkale
24 Kasım 2018 Cumartesi 22:02