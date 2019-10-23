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Çanakkale'de 35 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 35 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 35 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.

23.10.2019 14:22
Çanakkale'de 35 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 35 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kösedere ve Behram köyü sahilindeki makilik alanda saklanmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmen yakaladı.
Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'de 35 kaçak göçmen yakalandı

Midilli Adası, Çanakkale, Jandarma, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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