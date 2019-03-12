Çanakkale'de 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale
'de, yasa dışı yollardan Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçme hazırlığındaki 36 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık
ilçesi Küçükkuyu
beldesinin Assos Sahil Yolu
ile Nusratlıaltı mevkilerinde bazı noktalara operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu Afganistan
uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalanarak, haklarında işlem başlatıldı.
Midilli Adası'na geçme hazırlığında oldukları belirtilen bu kişiler, daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
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Kaynak: AA