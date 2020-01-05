Haberler » Güncel » Çanakkale'de 37 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Çanakkale'de 37 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 37 düzensiz göçmen yakalandı.

05.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:36 Çanakkale'de 37 düzensiz göçmen yakalandı
'nin ilçesinde yasa dışı yollardan 'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasa dışı göçle mücadele çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Kadırga Burnu açıklarında seyir halindeki grubu tespit etti.
Düzenlenen operasyonda lastik botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:09   Meteorolojiden Mersin için 'kırmızı' uyarı - Haber
16:09   MSB: PKK/YPG'den kaçan 2 terörist teslim oldu - Haber
16:07   Hastane hastane dolaştırdığı eşini kaybetti, 'ihmal' suçlamasında bulundu - Haber
16:06   Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Haber
16:02   Başkan Demir: "Ladik'in kış turizmi potansiyelini geliştireceğiz" - Haber
14:26   İngiltere, Süleymani'nin öldürülmesini "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi - Haber
13:33   Gece kaza yaptığı minibüsünü gündüz çektirmeye gelen adam, iş makinesinin kepçesinin çarpmasıyla hayatını kaybetti - Haber
13:27   İranlı komutan Süleymani'nin cenazesi 4 şehre götürülecek - Haber
13:21   Yola fırlayan köpek, kazaya neden oldu: 2 ölü, 9 yaralı - Haber
10:21   Kasım Süleymani suikastı sonrasında, İran'ın olası intikam senaryoları ortaya çıktı - Haber
5.01.2020 16:11:07