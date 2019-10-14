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Çanakkale'de 37 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 37 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.

14.10.2019 13:40
Çanakkale'de 37 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.
Yasadışı geçişlere karşı mücadele veren Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Koyunevi köyü Sokakağzı mahallesi sahilindeki zeytinlik alanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmen yakaladı. Kaçaklar jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'de 37 kaçak göçmen yakalandı

Afganistan, Çanakkale, Jandarma, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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