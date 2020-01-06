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Çanakkale'de 37 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

06.01.2020 08:42 | Son Güncelleme: 06.01.2020 08:42 Çanakkale'de 37 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen uyruklu 37 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, 17'si çocuk, 11'i kadın ve 9'u erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmen yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



Midilli Adası, Afganistan, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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