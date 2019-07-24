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Çanakkale'de 38 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmaya çalışan Afganistan uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı.

24.07.2019 14:29 Çanakkale'de 38 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmaya çalışan Afganistan uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gece saatlerine ilçeye bağlı Babakale köyü açıklarında bir grup kaçak göçmenin lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştığını tespit etti.. 'TCSG 109' Bot Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonla durdurulan botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 38 kaçak yakalandı. Ekiplerin Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirdiği kaçaklara yiyecek ve kıyafet yardımı yapıldı.
İşlemleri tamamlanan kaçaklar, Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Midilli Adası, Afganistan, Yunanistan, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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