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Çanakkale'de 380 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

ÇANAKKALE'DE, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 380 bin gümrük kaçağı sigara makaronu ele geçirildi.

13.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:36Çanakkale'de 380 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

ÇANAKKALE'DE, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 380 bin gümrük kaçağı sigara makaronu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Lapseki ilçesinde 16 AEG 082 ve 16 YCA 42 plakalı otomobillerde arama yapıldı. 16 AEG 082 plakalı otomobilde yapılan aramalarda bin 900 mavi kutu içerisinde toplam 380 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.Olayla ilgili şüpheliler R.Y. ve A.Y. polis tarafından gözaltına alındı.



Çanakkale, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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