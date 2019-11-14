Haberler » Güncel » Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 39 düzensiz göçmen yakalandı.

14.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:48Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
'nin ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasa dışı göçle mücadele çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ta Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmeni yakaladı.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmeler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
Organizatörlük yaptığı iddiasıyla M.A'nın gözaltına alındığı operasyonda, 1 minibüs ile 39 can yeleğine el kondu.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:48 Rusya'nın İdlib'e saldırılarında aynı aileden 2 çocuk hayatını kaybetti
18:48 Afyonkarahisar saadet öğretmen, intihardan hemen önce annesini arayıp helallik istedi
18:48 Batman'da bağ bozumu etkinliği
18:46 DHA YURT BÜLTENİ - 20
18:46 Kooperatif kuran kadınlar 'yapamazsınız' diyen erkekleri de işe aldı
18:26 Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
18:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi
18:02 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan'ın ABD ziyareti kriz beklentilerini boşa çıkardı
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
18:26 Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
18:27 Son Dakika: Milliler zafer peşinde! İlk 11'ler belli oldu
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 18:50:15