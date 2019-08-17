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Çanakkale'de 39 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 39 kaçak göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

17.08.2019 21:06 Çanakkale'de 39 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 39 kaçak göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Bektaş köyü Sivrice Koyu sahilinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmeni yakaladı.
Kaçak göçmenler, Ayvacık Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Midilli Adası, Çanakkale, Jandarma, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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