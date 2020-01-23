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Çanakkale'de 39 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 39 kaçak göçmen yakalandıÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 39 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.

23.01.2020 13:01 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:03
'de 39 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 39 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık ilçe Komutanlığı'na bağlı ekipler, Korubaşı köyü sahilindeki zeytinlik arazi içerisinde; aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Kongo ve Senegal uyruklu 39 kaçak göçmen yakaladı.
Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'de 39 kaçak göçmen yakalandı

Midilli Adası, Çanakkale, Jandarma, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA


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