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Çanakkale'de 39 mülteci yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 39 mülteci yakalandı.

14.11.2019 14:55 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:55Çanakkale'de 39 mülteci yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 39 mülteci yakalandı.
Önceki gün Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen düzensiz göç olayında toplam 39 yabancı uyruklu mülteci ve 1 organizatör yakalandı. Meydana gelen olaylarda ayrıca 1 minibüs ve 39 adet can yeleği ele geçirildi. Yakalanan 39 mülteci işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Adli makamların talimatı gereği minibüs ve can yelekleri yed-i emin otoparkına götürüldü. Adli makamların talimatı ile M.A. isimli şahıs gözaltına alındı.
(İpek Güney/İHA)

Çanakkale, Güncel

Kaynak: İHA

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