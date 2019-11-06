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Çanakkale'de 4 gündür kayıp olan gencin öldürüldüğü ortaya çıktı

Çanakkale'de 4 gündür kayıp olan gencin öldürüldüğü ortaya çıktıÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, 4 gün önce kaybolan Gökhan Özkan (23), Ayvacık ilçesinin Arıklı köy yolu kenarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

06.11.2019 22:43 | Son Güncelleme: 06.11.2019 22:44
Çanakkale'de 4 gündür kayıp olan gencin öldürüldüğü ortaya çıktı
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, 4 gün önce kaybolan Gökhan Özkan (23), Ayvacık ilçesinin Arıklı köy yolu kenarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Olayın ardından gözaltına alınan cinayet şüphelisi E.O. (34), ifadesinde, Gökhan Özkan'ı 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğu için öldürdüğünü ileri sürdü.
Ezine ilçesinde oturan ve 4 gün önce kaybolan Gökhan Özkan'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatan Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Özkan'ın en son Ayvacık ilçesinde oturan arkadaşı E.O. ile görüldüğünü belirledi. Polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan E.O., emniyetteki ifadesinde, Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki Arıklı köyündeki ormanlık alanda av tüfeğiyle 2 el ateş ederek Özkan'ı öldürdüğünü itiraf etti. E.O., polis ekiplerine, cesedin bulunduğu yeri de gösterirken, Gökhan Özkan'ın cansız bedeni ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Suçunu itiraf eden E.O. ise emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. E.O.'nun ifadesinde, Gökhan Özkan'ı 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğu için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Çanakkale'de 4 gündür kayıp olan gencin öldürüldüğü ortaya çıktı

Gökhan Özkan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA


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