Çanakkale'de 4 günlük kısıtlamada deniz ulaşımına düzenleme

ÇANAKKALE'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Çanakkale Boğazı ile Adalar ve Güney Marmara hattındaki deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., feribot seferleri için düzenleme yaptı.Çanakkale Boğazı ile Adalar ve Güney Marmara hattındaki deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle feribot seferlerinde düzenleme yapıldı. Firmadan yapılan açıklamada; İçişleri Bakanlığımız tarafından yayınlanan, Ramazan Bayramı süresince 81 ilde uygulanacak 'Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi' doğrultusunda seferlerimizde düzenlemeye gidilmiştir denildi. Buna göre, 22 Mayıs saat 24.00 ile 26 Mayıs saat 24.00 arasındaki 4 gün boyunca, Çanakkale-Eceabat hattında, Çanakkale'den saat 08.00 ve 17.30'da, Eceabat'tan 09.30 ve 18.30'da sabah ve akşam olmak üzere karşılıklı birer sefer olacak. Çanakkale-Kilitbahir hattında sefer yapılmayacak. Lapseki-Gelibolu hattında ise nakliye araçlarının yoğunluk durumuna göre sefer düzenlenecek. Gökçeada ve Bozcaada ile Güney Marmara (Erdek, Avşa, Balıklı, Marmara ve Ekinlik) Adalar hattında sefer gerçekleştirilmeyecek. Acil durumlara karşı iskelelerde hazır feribotlar bekletilecek.