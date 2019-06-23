Çanakkale'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri önlemeye yönelik devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Sivrice Burnu açıklarında bir grubun lastik botla Midilli'ye doğru gittiğini belirledi.

Sahil Güvenlik "TCSG 28" Bot Komutanlığınca denizden bir mil açıkta gerçekleştirilen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 41 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı.

Küçükkuyu'daki sahil güvenlik karakoluna getirilerek giyecek ve yiyecek yardımında bulunulan yabancı uyruklular, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA