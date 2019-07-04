04.07.2019 11:08
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Çanakkale'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil güvenlik ekipleri, bir grubun lastik botla Küçükkuyu açıklarında ilerlediğini tespit etti.
Bunun üzerine "TCSG-905" bot komutanlığınca bölgeye gerçekleştirilen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 41 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenlere yiyecek ve giyecek yardımı yapıldı.
İşlemleri tamamlanan bu kişiler daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

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