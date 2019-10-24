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Çanakkale'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adasına yasa dışı yollarla geçmek isteyen 41 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

24.10.2019 10:40Çanakkale'de 41 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale açıklarında Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adasına yasa dışı yollarla geçmek isteyen 41 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit Körfezi üzerinde devriye gezen Sahil Güvenlik Uçağı tarafından, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 10 erkek, 14 kadın, 19 çocuk toplam 43 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Küçükkuyu limanında karaya çıkartılarak yasal işlemlere başlanıldı.
(Emrah Elmas - Bekir Erdinç/İHA)

Edremit Körfezi, Yunanistan, Çanakkale, Güncel

Kaynak: İHA

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