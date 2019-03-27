Çanakkale'de 410 Bin 125 Seçmen Oy Kullanacak

Çanakkale'de 410 bin 125 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.
İl genelinde bin 604 sandığın kurulacağı Çanakkale'de belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri ile muhtarlar oylanacak.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Çanakkale'de 410 bin 125 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, kentteki seçmen sayısı 30 bin 239 arttı.
Çanakkale'de kurulacak sandık sayısında da bir önceki yerel seçime göre artış oldu. 2014'teki yerel seçimlerde bin 546 olan sandık sayısı, 31 Mart 2019 seçimleri için bin 604'e yükseldi.
Çanakkale'de en fazla seçmen ve sandık ise merkez ilçede bulunuyor. 128 bin 358 kayıtlı seçmenin bulunduğu merkez ilçede 422 sandık kurulacak.
Merkez ilçeden sonra ikinci sırada 271 sandık ve 69 bin 571 seçmenle Biga, üçüncü sırada da 157 sandık ve 38 bin 541 seçmenle Çan ilçeleri geliyor.9 sandık ve 2 bin 509 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Bozcaada'da olacak.
İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:
Çanakkale, Güncel
|İlçe adı
|Sandık sayısı
|Seçmen sayısı
|Ayvacık
|130
|27 bin 58
|Bayramiç
|121
|23 bin 995
|Biga
|271
|69 bin 571
|Bozcaada
|9
|2 bin 509
|Çan
|157
|38 bin 541
|Merkez
|422
|128 bin 358
|Eceabat
|29
|7 bin 419
|Ezine
|105
|24 bin 958
|Gelibolu
|116
|32 bin 971
|Gökçeada
|26
|6 bin 346
|Lapseki
|93
|21 bin 957
|Yenice
|125
|26 bin 442
Kaynak: AA