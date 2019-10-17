Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi üzerinde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik uçağından, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, durdurulan lastik bottaki, 20'si çocuk, 14'ü kadın ve 8'i erkek olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 42 kaçağı yakaladı.Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.