Haberler » Güncel » Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

17.10.2019 09:06Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi üzerinde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik uçağından, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, durdurulan lastik bottaki, 20'si çocuk, 14'ü kadın ve 8'i erkek olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 42 kaçağı yakaladı.Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Midilli Adası, Afganistan, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:31 Oğlunun ölüm haberini alan Semih Yalçın adeta yıkıldı
09:31 Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali
09:31 Erzurum 41 yıldır atıl fabrika, ahır ya da depo olacak
09:26 Nazilli yeni logosunu arıyor
09:26 Kızılcahamamlı öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
09:31 Ayakları birbirine dolanınca yakalandı
09:30 Kazada sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı
17.10.2019 09:33:06