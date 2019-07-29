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Çanakkale'de 43 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için hazırlık yapan Afganistan uyruklu 43 kaçak ile 2 organizatör, jandarma tarafından yakalandı.

29.07.2019 14:57 Çanakkale'de 43 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için hazırlık yapan Afganistan uyruklu 43 kaçak ile 2 organizatör, jandarma tarafından yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı çalışmalarına devam eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kocaköy köyü sahilinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 43 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler, 2 organizatörü de gözaltına aldı.
Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.



Midilli Adası, Yunanistan, Afganistan, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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