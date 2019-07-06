06.07.2019 17:18
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Çanakkale'de 43 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 43 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 43 kaçak göçmen, yakalandı.

Çanakkale'de 43 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 43 kaçak göçmen, yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bölgede 2 ayrı operasyon düzenledi. İlk operasyonda Ayvacık'ın Bademli köyünün Acıdere mevkisindeki metruk binada saklanan Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalanırken, ikinci operasyonda ise Ayvacık'ın Kocaköy köyü sahilinde zeytinlikler arasına gizlenmiş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı.
Yakalanan kaçaklar, Ayvacık Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilecek. Çanakkale'de 43 kaçak göçmen yakalandı
Kaynak: DHA
Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

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