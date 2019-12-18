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Çanakkale'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 44 düzensiz göçmen yakalandı.

18.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:20Çanakkale'de 44 düzensiz göçmen yakalandı
'nin ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nin kuzeyinde denetimlerini sürdüren Sahil Güvenlik unsurları, Ayvacık'ın Kadırga Burnu açıklarında bir grubun lastik botla denizde seyir halinde bulunduğunu tespit etti.
Bunun üzerine bölgeye düzenlenen operasyonda 28'i çocuk, 8'i kadın ve 8'i erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

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