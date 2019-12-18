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Çanakkale'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 44 düzensiz göçmen yakalandı.

18.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:47Çanakkale'de 44 düzensiz göçmen yakalandı
'nin ilçesinde 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderdi. Durdurulan lastik botun içerisinde Afganistan uyruklu; 8 erkek,8 kadın ve 28 çocuk olmak üzere toplam 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı karakoluna götürülen düzensiz göçmenler, burada tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Ayvacık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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