Çanakkale
'de 44 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık
ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan
uyruklu 44 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık ilçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Koyunevi köyünde zeytinlik alanda saklanan Afganistan uyruklu 44 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.