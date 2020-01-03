Haberler » Güncel » Çanakkale'de 44 kaçak göçmen yakalandı - Haber

Çanakkale'de 44 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 44 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

03.01.2020 08:47 | Son Güncelleme: 03.01.2020 08:47 Çanakkale'de 44 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen uyruklu 44 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi ile Sivrice Burnu açıklarında düzenledikleri 2 ayrı operasyonda 24'ü çocuk, 8'i kadın ve 12'si erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 44 kaçak göçmen yakaladı.Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



Midilli Adası, Afganistan, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:15   Borsa güne düşüşle başladı - Haber
10:15   Japonya'da 5.9 büyüklüğünde deprem - Haber
10:15   Enflasyon rakamları açıklandı - Haber
10:10   Ahlat'ta kar yağışı - Haber
10:09   Japonya'da 5.9 büyüklüğünde deprem - Haber
09:39   Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi - Haber
00:25   Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Haber
00:05   THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Haber
23:34   İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Haber
22:42   Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı - Haber
3.01.2020 10:17:28