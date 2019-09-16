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Çanakkale'de 45 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmek isteyen 45 düzensiz göçmen yakalandı.

16.09.2019 14:12Çanakkale'de 45 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmek isteyen 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademli Köyü sahilindeki zeytinlik alanda düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyonda Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

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