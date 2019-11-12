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Çanakkale'de 45 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 45 düzensiz göçmen yakalandı.

12.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:46Çanakkale'de 45 düzensiz göçmen yakalandı
'nin ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Gülpınar köyünde şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.
Minibüs içinde Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü de insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

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