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Çanakkale'de 45'i çocuk, 99 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçmeye çalışan 45'i çocuk, 99 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

14.11.2019 19:52 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:53Çanakkale'de 45'i çocuk, 99 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçmeye çalışan 45'i çocuk, 99 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarında 45'i çocuk, 23'ü kadın ve 31'i erkek olmak üzere 98'i Afganistan, 1'i İran uyruklu 99 kaçak göçmen yakaladı. İki ayrı lastik botta yakalanan 99 kaçak göçmen Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçak göçmenler işlemlerinin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Midilli Adası, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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