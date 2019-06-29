29.06.2019 23:28
Haberler » Güncel » Haber

Çanakkale'de 45 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan 'ın Midilli Adası 'na geçmeye hazırlanan Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı.
Ezine Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçeye bağlı Bahçeli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, bir grup kaçak göçmen olduğu ve yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlandıkları ihbarıyla harekete geçti. Kaçak göçmenlerin bulunduğu alanı tespit eden ekipler, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı.
Yakalanan kaçak göçmenler, Ezine Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


- Çanakkale
Kaynak: DHA
Midilli Adası , Afganistan , Ezine , Çanakkale , Güncel

Son Dakika Haberleri
00:44 Muğla - Datça'da makilik alanda yangın
00:38 41 düzensiz göçmen yakalandı
00:35 Adıyaman Havalimanı inşaat alanında trafik kazası: 4 yaralı
00:34 Eski damadını öldüren kişiyi tüfekle vurdu
00:32 Muğla'da 41 düzensiz göçmen yakalandı
00:28 17. Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivali
00:27 Akdeniz'in incisi Arsuz'da festival coşkusu