Haberler » Güncel » Çanakkale'de 45 kaçak göçmen yakalandı - Haber

Çanakkale'de 45 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 45 kaçak göçmen yakalandı.

12.11.2019 15:23 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:23Çanakkale'de 45 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 45 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Gülpınar köyünde şüphe üzerine durdurdukları bir minibüs içerisinde Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlerle beraber minibüs şoförü de insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


- Çanakkale

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:54 İstanbul'a korkutan hava kirliliği uyarısı
15:54 Antalya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
15:54 Kamu-Sen'den bütçede "memur unutulmasın" çağrısı
15:54 Sınırdaki askerlere mektup ve hediye gönderdiler
15:54 Zatürre nedeniyle her 39 saniyede bir çocuk hayatını kaybetti
15:27 Termometrelerin 23 dereceyi gördüğü İstanbul'da vatandaşlar denize girdi
15:26 Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 250 bin lira ele geçirildi
15:23 7 farklı kadınla evlenen kişi, suskunluğunu bozdu: Hepsinin birbirinden haberi vardı
15:18 Fitch, 20 Türk bankasının kredi notu görünümünü yükseltti
14:54 Orhan Pamuk'un simitçiye "Merhaba poğaçacı" demesi sosyal medyada olay oldu
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12.11.2019 15:55:17