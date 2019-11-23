Haberler » Güncel » Çanakkale'de 46 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Çanakkale'de 46 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki 46 düzensiz göçmen yakalandı.

23.11.2019 20:16 | Son Güncelleme: 23.11.2019 21:13Çanakkale'de 46 düzensiz göçmen yakalandı
'nin ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Geyikli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakeçili köyü Aktaş sahili yakınlarındaki ormanlık ve kırsal alanda düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaştı.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 46 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ezine, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:36 Balkan-Güney Doğu Avrupa Haber Ajansları Birliği Arnavutluk'ta toplandı
21:35 Zonguldak'ta kaçak kazı operasyonu: 3 gözaltı
21:35 Mazhar alanson öğretmenler için söyledi
21:33 EGM'den 'Öğretmenler Günü' mesajı
21:32 MSB: PKK/YPG'nin taciz atışlarına karşılık verildi
21:12 Fahrettin Altun'dan "Beştepe'ye giden İnce" iddiasına ilişkin açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
20:57 Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Talat Atilla'nın "Haberi CHP liderine doğrulattım" iddiasına yanıt: Talat Atilla'yı yedi yıldır görmüyorum
20:38 Manisa'da yüzeye çıkan balıkları tutan vatandaşlara uyarı: Bu balıkları yemeyin
19:18 Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili yeni açıklama: Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır
19:00 İstanbul'da yarın yapılacak 'Tarihi Yarımada Koşusu' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
23.11.2019 21:37:30