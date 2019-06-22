22.06.2019 14:07
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Çanakkale'de 46 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 46 kaçak, yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan 'ın Midilli Adası 'na gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 46 kaçak, yakalandı.
Kuzey Ege Denizi 'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 05.00 sıralarında Sivrice burnu açıklarında lastik botta bir grup kaçak olduğunu tespit etti. 'TCSG 905' Bot Komutanlığı'nca bölgeye düzenlenen operasyonda bottaki, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 45'i Afganistan, 1'i İran uyruklu toplam 46 kaçak yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınarak Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara burada yiyecek ve kıyafet yardımı yapıldı.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


- Çanakkale
Kaynak: DHA
İran , Afganistan , Ayvacık , Çanakkale , Güncel

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